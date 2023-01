Fiorentina alla ricerca di un capro espiatorio: Jović e Italiano a processo

La Fiorentina esce sconfitta dall’Olimpico sotto i colpi della Roma e, soprattutto, di Paulo Dybala. I tifosi viola pretendono di più, ma al patibolo sembrano finirci sempre i soliti sospetti: Vincenzo Italiano e Luka Jović. Sembra già svanita quell’aura di speranza che avvolgeva il tecnico siciliano appena un’estate fa, colui che avrebbe dovuto donare bellezza alla Fiorentina non riesce a tirarla fuori da un limbo di discontinuità. Il secondo, grande colpo dell’estate, l’attaccante che tutti aspettavano e che compra un biglietto di sola andata da Madrid a Firenze. Jović non incide e tre gol sono troppo pochi per una piazza esigente come quella Viola, ma lo sono soprattutto per il curriculum del calciatore serbo. C’è bisogno di trovare un colpevole o di prendere finalmente una direzione in questa stagione? Il rinnovo di Bonaventura può essere un segno, ma i petali della margherita viola rischiano di essere strappati troppo in fretta.

Foto: Instagram Fiorentina