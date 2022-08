Fiorentina, 0-0 in Olanda e qualificazione ai gironi di Conference. Super Terracciano e palo di Mandragora

La Fiorentina si qualifica per la fase a gironi della Uefa Champions League.

La compagine di Italiano, dopo la vittoria per 2-1 dell’andata, tiene in casa del Twente, portando a casa un importante 0-0, con grandi sofferenze nel finale, vista anche l’espulsione di Igor per perdita di tempo.

I primi 45′ sono stati giocati ad altissimo ritmo dalle due squadre, ma le occasioni più ghiotte in apertura le hanno avute i padroni di casa. Al 16′, in particolare, Vlap ha calciato sugli sviluppi di un angolo a colpo sicuro. Provvidenziale il salvataggio sulla linea di Cabral. Il gruppo di Italiano ha provato a rispondere qualche minuto più tardi con Ikonè che ha servito Cabral. Quest’ultimo, tuttavia, non è riuscito a toccare verso la porta. Al 23′, invece, è stato anticipato in angolo dagli avversari. Intorno alla mezz’ora, si è rifatto sotto il Twente, tornato a spingere con decisione. Al 37′ una buona occasione per la Fiorentina da calcio di punizione: il tiro di Sottil è stato deviato da Unnerstall. Ha replicato il Twente intorno al 40′, Terracciano si è fatto trovare pronto.

Nella ripresa, ritmi ancora altissimi, ancora Terracciano para sugli olandesi, poi la Fiorentina recrimina per un rosso al portiere di casa, per un tocco di mano fuori area. Ancora i viola che insistono, all’85’ palo di Madragora, poi 6 minuti di recupero e il rosso a Igor. E’ assedio finale, Jovic, in contropiede, al 94′, ha la palla del 2-0, ma sbaglia l’appoggio regalando palla al portiere del Twente. E allora, ci vuole ancora Terracciano a blindare la qualificazione dei viola, al 96′, con una parata clamorosa, su un colpo di testa, che blinda la qualificazione della Fiorentina ai gironi di Conference League.

Foto: twitter Fiorentina