Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Thiago Zaccagni

Fiocco azzurro in casa Lazio: questa mattina è nato Thiago Zaccagni. Grande gioia per Mattia Zaccagni che ha dato l’annuncio sul suo profilo Instagram: “Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto”. Parole d’amore anche per la compagna Chiara Nasti: “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio!”

foto: Nasti Instagram