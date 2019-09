Finlandia-Italia, le ultimissime sulle probabili formazioni

Dopo il successo in Armenia, l’Italia domani sera tornerà in campo a Tampere per sfidare la Finlandia, seconda forza del gruppo J. Mancini dovrebbe confermare il 4-3-3 con alcune variazioni: Donnarumma tra i pali, Florenzi, Bonucci, Romagnoli ed Emerson Palmieri nella linea difensiva; Barella, Jorginho e Sensi (al posto dello squalificato Verratti) in mezzo al campo con Bernardeschi, Belotti e Pellegrini (adattato nel ruolo di punta) nel tridente offensivo. Per i padroni di casa guidati dal CT Karneva 4-4-2 con Hradecky in porta, Granlund, Arajuuri, Toivio e Uronen nel pacchetto arretrato; Skrabb, Sparv, Kamara e Forsell a centrocampo, in avanti l’attuale capocannoniere della Premier League Pukki al fianco di Lod. Appuntamento alle 20:45 di domani. A seguire le probabili formazioni:

Finlandia (4-4-2): Hradecky; Granlund, Arajuuri, Toivio, Uronen; Skrabb, Sparv, Kamara, Forsell; Pukki, Lod. CT: Karneva.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Belotti, Pellegrini. CT: Mancini.

Foto: vivoazzurro