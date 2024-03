Finlandia, i convocati per i play off di Euro 2024: presenti due Serie B

Markky Kanerva, commissario tecnico della nazionale finlandese, ha da poco diramato i convocati in vista degli impegni play off di fine mese validi per le qualificazioni a Euro 2024. Presenti nella lista anche due calciatori militanti in una squadra italiana: si tratta di Joronen e Pohjanpalo, rispettivamente portiere e centravanti del Venezia, squadra militante in serie cadetta. La lista completa:

Portieri: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Jesse Joronen (Venezia), Viljami Sinisalo (Exeter City)

Difensori: Robert Ivanov (Eintracht Braunschweig), Richard Jensen (Aberdeen), Arttu Hoskonen, (Cracovia) , Miro Tenho (Djurgårdens), Matti Peltola (D.C. United)

Nikolai Alho (Volos NPS), Jere Uronen (Charlotte), Pyry Soiri (Universitatea Craiova)

Centrocampisti: Ilmari Niskanen (Exeter City), Daniel Håkans (Vålerenga). Glen Kamara (Leeds), Rasmus Schüller (Djurgårdens), Kaan Kairinen (Sparta Praga), Robin Lod, (Minnesota United), Anssi Suhonen (Hamburger), Fredrik Jensen (Augsburg)

Attaccanti: Robert Taylor (Inter Miami), Teemu Pukki (Minnesota United), Joel Pohjanpalo (Venezia), Benjamin Källman (Cracovia), Marcus Forss (Middlesbrough), Oliver Antman (Nordsjaelland)

Foto: Twitter Pohjanpalo