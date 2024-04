Finisce la stagione di Ferguson: il centrocampista si è rotto il legamento crociato

La diagnosi più temuta è infine arrivata per il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson. Come comunicato poco fa dal club felsineo, con la seguente nota pubblicata sul proprio sito, il giocatore scozzese ha rimediato una lesione del legamento crociato, per la quale sarà necessario un intervento chirurgico, al termine del quale si conosceranno meglio i tempi di recupero:

“Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero”.