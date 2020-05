Finisce la quarantena di Ibra: “Dio è tornato e vi osserva dall’alto”

Zlatan Ibrahimovic ha sostenuto tutti i test medici e i risultati dei due tamponi ai quali si è sottoposto, sono entrambi negativi. La quarantena dello svedese termina ufficialmente, l’ex Psg da domani potrà recarsi a Milanello per allenarsi individualmente, in attesa degli allenamenti collettivi, previsti per lunedì 18 maggio. Proprio Ibra, con il suo spiccato stile, ha scritto un pubblicato in merito su Instagram: “Dio è tornato e vi osserva dall’alto”.

Foto: Milan Twitter