Finisce 1-1 tra PSG e Barcellona: niente impresa per i catalani. Pochettino vola ai quarti

Stasera è tempo di ottavi di finale di ritorno in Champions League: a Parigi si affrontano PSG e Barcellona.

Il club catalano, dovendo provare a ribaltare l’1-4 dell’andata, domina in lungo e in largo, ma il penalty causato da Lenglet su Icardi regala il vantaggio ai parigini. Alla mezz’ora Kylian Mbappé si presenta dagli undici metri e non sbaglia, al 37′ arriva la reazione del campione: Lionel Messi sgancia un siluro da lontanissimo e pareggia la gara per i suoi. L’argentino poi è protagonista anche nel recupero con un rigore sbagliato, Keylor Navas para e poi la palla sbatte sulla traversa.

Nella ripresa l’undici di Koeman non è riuscito a trovare la rete per riaccendere un briciolo di speranza e magari un po’ di paura negli avversari, memori della sfida del 2017. Finisce 1-1 e la squadra di Pochettino vola ai quarti di finale.