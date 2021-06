Finisce 0-0 l’amichevole di lusso tra Spagna e Portogallo. Traversa di Morata al 90′

Il derby iberico, l’amichevole di lusso tra Spagna e Portogallo si chiude 0-0, ma col brivido finale, grazie ad una traversa di Alvaro Morata al 90′, nell’occasione più importante della gara.

La nazionale di Luis Enrique, ha fatto la partita, ottenendo percentuali enormi nel possesso palla, per gran parte del match, sprecando però diverse occasioni. Dall’altra parte i portoghesi si sono visti annullare una rete per un fallo di Fonte. Cristiano Ronaldo ha disputato l’intera gara, così come Morata. Fabian Ruiz, invece, è partito titolare e ha lasciato il terreno di gioco al 75′ in favore di Koke.

Foto: Sito Spagna