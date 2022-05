Finge di avere il Covid per assistere alla finale di Copa del Re: il Deportivo licenzia un calciatore

Clamoroso episodio accaduto in Spagna, nella Terza Divisione, anche se a un club blasonato come il Deportivo La Coruna, caduto in disgrazia negli ultimi anni. A riportarlo è El Pais. A cinque giornate dalla fine del campionato, con i playoff da giocare e l’obbligo di fare il salto di categoria, il Deportivo ha rescisso il contratto di Juan Carlos Menudo, il numero 10 della squadra tra l’altro.

Menud ha affermato di aver contratto il covid-19 per non completare gli allenamenti la scorsa settimana e quindi essere escluso per una trasferta lunga in campionato, in programma sabato 23 aprile. Menudo, grande tifoso del Betis, cresciuto nelle giovanili del club, per non perdersi la finale, poi vinta dal Betis, ha finto di aver contratto il Covid per non essere convocato.