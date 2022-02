Fine primo tempo in serie A: vincono Empoli e Verona, pareggio tra Genoa e Salernitana

Parziale di 2-0 tra Hellas Verona e Udinese. Ai padroni di casa sono bastati 2 minuti di gioco per siglare il gol dell’1-0, con Depaoli, mentre al 31′ il raddoppio di Barak. Vince anche l’Empoli in casa sul Cagliari per 1-0. I toscani sono passati in vantaggio al 38′ con Pinamonti. Nota di cronaca, al 14′ il gioco è rimasto fermo per diversi minuti a causa dell’infortunio del direttore di gara Federico Dionisi sostituito dal IV Ufficiale. Pareggio, invece, tra Genoa e Salernitana col risultato di 1-1. Vantaggio dei liguri con Destro al 32′ e pareggio della Salernitana con Bonazzoli al primo minuto di recupero.

FOTO: Instagram Pinamonti