Fine dell’incubo: liberato a Bogotà il padre di Luis Diaz, rapito due settimane fa

Luis Diaz può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il papà del calciatore del Liverpool è stato liberato dal gruppo di ribelli ELN come riferito dai media colombiani. I genitori del calciatore erano stati rapiti nella giornata del 28 ottobre dall’Esercito di liberazione nazionale. La madre, Cilenis Marulanda, è stata subito portata in salvo. È occorso qualche giorno in più, invece, per poter riabbracciare il padre. Ma adesso, l’incubo è finito.

Foto: Twitter Luis Diaz