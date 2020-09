Financial Times: “Parma-Krause, accordo vicino”

Secondo il Financial Times, il Parma molto presto potrebbe diventare americano. Stando a quanto riportato in un articolo dell’autorevole giornale finanziario, il passaggio di proprietà del Parma alla gruppo Krause è cosa quasi fatta, l’accordo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni per una cifra che si aggira sui cento milioni di euro. Il Parma potrebbe così diventare il quarto club americano della Serie A, dopo la Roma di Dan Friedkin, il Milan del fondo Elliott e la Fiorentina di Rocco Commisso.