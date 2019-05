Financial Times: il proprietario del Leeds vuole il Genoa

Spunta un volto nuovo per il Genoa. L’attuale proprietario del Leeds, Andrea Radrizzani sarebbe interessato all’acquisizione della società ligure. A riportarlo è il giornale economico-finanziario del Regno Unito, Financial Times. Radrizzani presidente e fondatore della Aser, potrebbe cedere infatti il Leeds ad un fondo del Qatar. Il Genoa è stato messo in vendita qualche settimana fa dal presidente Preziosi.

Foto: The Times