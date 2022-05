Financial Times – Boehly vicino all’acquisto del Chelsea: atteso nella notte il via libera

Importante aggiornamento in merito al futuro del Chelsea: la vendita dei Blues da parte di Roman Abramovich è stata approvata dai ministri del Regno Unito che, come raccolto dal Financial Times, questa sera firmeranno un accordo volto a non garantire alcun beneficio economico all’oligarca russo. Abramovich cederà il club al fondo guidato dallo statunitense Todd Boehly per 4,25 miliardi di sterline (comprensivi, si legge, dell’investimento miliardario per il nuovo stadio). Un accordo, quello di cui stiamo scrivendo, che dovrà essere approvato anche dalla Commissione europea e dal governo portoghese (di cui Abramovich ha la cittadinanza). In serata, si legge ancora sul Financial Times, è arrivata l’accelerata per superare gli ostacoli ancora presenti (uno in particolare: la possibilità che Abramovich potesse percepire qualcosa da questa operazione nonostante le sanzioni che lo vedevano protagonista in seguito al conflitto ucraino-russo, ma adesso questa situazione si sarebbe finalmente sbloccata). Tutte le parti in causa sono al lavoro per arrivare al via libera definitivo entro la notte.

Foto: Twitter Chelsea