Finalmente Wijnaldum! Gini torna in campo con la Roma 181 giorni dopo il ko

Finalmente Wijnaldum! Fino a questo momento il centrocampista aveva disputato solo 12′ in Serie A, alla prima giornata di questo campionato. Poi l’infortunio, un calvario durato quasi 6 mesi (181 mesi per l’esattezza). Adesso l’incubo è finito. Il centrocampista è tornato in campo contro il Lecce subentrando al posto di Matic all’84’.

Foto: Roma Instagram