Finalmente Spalletti, è lui il nuovo ct: contratto fino al Mondiale 2026

Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L’accordo definitivo tra l’allenatore toscano e il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è stato appena raggiunto: contratto fino al Mondiale 2026. Di seguito il comunicato: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano”.

Foto: Instagram Napoli