Finalmente l’annuncio: Mbappé al Real Madrid, contratto fino al 2029

Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. I campioni d’Europa, hanno finalmente annunciato il nuovo acquisto stellare, che andrà a potenziare una squadra già pieni di talenti, da Vinicius fino a Bellingham.

Il comunicato: “Kylian Mbappé (Parigi, Francia; 20/12/1998) è un nuovo giocatore del Real Madrid. Una stella mondiale arriva per il campione d’Europa, che a 25 anni ha appena disputato la sua stagione più marcata con il Paris Saint-Germain (44 reti) ed è stato capocannoniere del campionato francese per la sesta edizione consecutiva (27 reti). La nostra squadra è rinforzata da un attaccante spettacolare, capitano della squadra francese, con la quale è diventato campione del mondo nel 2018 e della Nations League nel 2021, nella quale ha segnato il gol della vittoria. Ai Mondiali del 2022 in Qatar, Mbappé ha vinto la Scarpa d’Oro con 8 gol e, dopo la tripletta in finale, è diventato il capocannoniere della storia nelle finali dei Mondiali (4). Capocannoniere di tutti i tempi del Paris Saint-Germain con 256 gol, Mbappé ha vinto campionato, Coppa e Supercoppa francese in questa stagione. In sette anni al club francese ha vinto 17 titoli: 6 Campionati, 4 Coppe di Francia, 5 Supercoppe di Francia e 2 Coppe di Lega”.

Foto: twitter Francia