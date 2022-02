Finalmente il primo gol su azione di Insigne: il capitano aggiunge un mattoncino per un finale da sogno

È vero, Lorenzo Insigne, ha già segnato su azione nella stagione attuale. Lo ha fatto in Europa League nella partita casalinga contro il Legia Varsavia. In campionato, però, il capitano degli azzurri era fermo ai calci di rigore, peraltro con il peso di averne sbagliati tre sui nove calciati. Ieri Insigne finalmente ha trovato la prima gioia in Serie A raccogliendo il suggerimento di Elmas e, se non fosse stato per una posizione irregolare, avrebbe trovato anche la seconda rete su azione poco dopo. In più, a ulteriore dimostrazione di come il calciatore sia pienamente focalizzato sugli obiettivi stagionali del Napoli, è suo l’assist per il definitivo vantaggio di Fabian Ruiz. E pensare che nel primo tempo il solito polpaccio aveva iniziato a dargli fastidio lasciando temere l’ennesima sostituzione per problemi fisici. La prestazione di ieri, decisiva per le sorti del Napoli, vale più dei semplici tre punti, perché consente alla squadra di Spalletti di agganciare il Milan aggiungendo un preziosissimo mattoncino in vista della possibile realizzazione di un finale da sogno con un nome ben preciso: scudetto.

Foto: Twitter Napoli