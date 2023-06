Finalmente è ufficiale: Nesta allenatore della Reggiana

Ve lo avevamo anticipato:

Alessandro Nesta è il nuovo allenatore della Reggiana.

La società emiliana neopromossa in Serie B ha appena dato l’annuncio, atteso da tempo, sulla propria pagina Facebook. Questo il comunicato:

“Un campione del mondo sulla panchina dell’AC Reggiana: il club è infatti lieto e orgoglioso di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Alessandro Nesta, che guiderà i granata nel prossimo campionato di Serie B 2023-2024.

L’ex fuoriclasse di Lazio e Milan ha sottoscritto un contratto annuale fino al 30 giugno 2024, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al raggiungimento della salvezza.

Romano classe ’76, per Nesta si tratta della terza esperienza come allenatore in Serie B dopo quelle con Perugia e Frosinone, culminata con la disputa della finale playoff per la Serie A. Nei prossimi giorni il nuovo tecnico sarà accolto in città e presentato agli organi di informazione competenti. Nel frattempo tutti i componenti di A.C. Reggiana porgono a mister Alessandro Nesta un caloroso benvenuto nella famiglia granata, augurandogli le migliori fortune”.

Perugia sito ufficiale