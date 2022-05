Finale di ritorno in Serie B e playoff di C: il programma

Con i campionati ormai conclusi, restano da decretare gli ultimi verdetti stagionali. In Serie B è in programma la finale di ritorno playoff all’Arena Garibaldi. Il Monza è forte del 2-1 andata e per festeggiare la storica promozione in A dovrà non perdere a Pisa. Due partite anche in C, semifinali di ritorno. Il Palermo è forte del 3-0 dell’andata e ospiterà al Barbera la Feralpisalò. Tutto in bilico a Padova, con il Catanzaro che arriva all’Euganeo dopo lo 0-0 dell’andata. Questo il programma.

Domenica 29 maggio, semifinali di ritorno playoff di C

Padova-Catanzaro, ore 19.00 (0-0)

Palermo-Feralpisalò, ore 20.30 (3-0)

Domenica 29 maggio, finale di ritorno playoff di B

Pisa-Monza, ore 20.30 (1-2)

FOTO: Instagram Mota