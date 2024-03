Finale di ritorno di Coppa Italia di Lega Pro a porte chiuse. Il Padova non ci sta. La nota

Dopo le vicende di martedì sera, nella gara di andata della finale di Coppa Italia di Lega Pro, il giudice sportivo ha stabilito un turno a porte chiuse per il Catania, che quindi giocherà la finale di ritorno a porte chiuse.

Ma il Padova non ci sta, ed ecco che ha fatto sentire la sua voce attraverso la nota che di seguito riportiamo:

“Il Calcio Padova, viste le decisioni assunte in merito alla disputa della finale di ritorno della Coppa Italia Serie C a porte chiuse, con il massimo rispetto e senza voler entrare nel merito delle decisioni del Giudice Sportivo, non può non constatare che la conseguenza pratica di tali decisioni penalizza in egual modo entrambe le società ed entrambe le tifoserie, sebbene i comportamenti non siano nemmeno lontanamente paragonabili. Il Calcio Padova coglie l’occasione per ringraziare i propri sostenitori per aver mantenuto la calma, compatibilmente con la drammatica ed imprevista situazione ed elevata pericolosità degli atti compiuti dai facinorosi tifosi ospiti entrati nel recinto di gioco. Un grazie inoltre alle Forze dell’Ordine per l’intervento ed il costante supporto. La società biancoscudata auspica che, sin da ora, si possa tornare a parlare soltanto di sport, di aggregazione e di sostegno sano alle proprie squadre del cuore”.

Foto: logo Padova