Finale di Europa League: prima volta per il Villarreal che sfida una gigante del calcio mondiale

Questa sera alle 21.00 a Danzica andrà in scena la finale di Europa League, sfida tra Villarreal e il Manchester United.

Davide contro Golia: una piccola comunità valenciana contro uno dei giganti del calcio europeo. Sembrerebbe una sfida impari, ma una finale fa sempre storia a sé e il Villarreal non ha alcuna intenzione di tremare davanti al Manchester United, anche se la bacheca del Sottomarino Giallo è praticamente vuota: in quasi 100 anni di storia, sarà la prima finale europea per un club che finora aveva raggiunto solo una semifinale di Champions, nel 2005-06, contro l’Arsenal, vendicata alcune settimane fa. Inoltre era arrivata a tre semifinali di Europa League (2003-04, 2010-11, 2015-16) senza mai arrivare al passo finale.

Ma a far sognare i Yellow Submarine, c’è il tecnico, Unai Emery, signore dell’Europa League, capace di vincerla per tre volte di fila e arrivare a 5 finali in 8 anni.

Dall’altra parte i Red Devils, invece, hanno conquistato ben otto trofei internazionali, tra cui tre Champions League e una Europa League, nel 2016-17. Fascino diverso, stessa voglia di vincere e fare la storia. I pronostici sono tutti dalla parte dei ragazzi di Solskjaer, ma a Danzica il padrone di casa sarà Unai Emery, il tecnico che ha già vinto tre volte questa competizione. Una garanzia in più per gli spagnoli per sognare il colpaccio.

