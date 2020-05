Finale di Coppa del Re a porte aperte: la Federazione spagnola dice sì a Real Sociedad e Athletic

La Federazione spagnola dice sì ad Athletic Bilbao e Real Sociadad, che in giornata hanno presentato un comunicato chiedendo di disputare la finale di Coppa del Re a porte aperte: “La RFEF – si legge nella nota della Federcalcio iberica – condivide pienamente il desiderio dei club di giocare la finale della Copa del Rey quando le circostanze sanitarie e sportive consentiranno alla finale di essere aperta al pubblico e con la presenza di le tifoserie. La Copa del Rey è uno dei trofei con la maggior tradizione nel calcio spagnolo e merita una finale con il pubblico. Per questo, la RFEF ringrazia la decisione e la richiesta congiunta di entrambi i club e articolerà i meccanismi regolatori necessari affinché la finale si possa svolgere al momento opportuno prima della fine della stagione 2020/2021. La RFEF stabilirà, in comune accordo con la Real Sociedad e l’Athletic Bilbao, la data più conveniente per la finale, che sarà la grande celebrazione del calcio spagnolo”.

