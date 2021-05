Finale di Champions: le probabili formazioni di Manchester City-Chelsea

In casa Chelsea da valutare le condizioni di N’Golo Kantéed Edouard Mendy è uscito per un infortunio alla costola nella gara con l’Aston Villa. Entrambi hanno partecipato all’allenamento di mercoledì e Tuchel ha confermato oggi in conferenza stampa che l’infermeria è vuota.

Queste le probabili formazioni:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden. All. Guardiola.

Chelsea (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Werner, Mount. All. Tuchel.

Foto: Twitter Uefa