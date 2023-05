Finale di Champions: il comunicato dell’Inter con info su acquisto biglietti e viaggio

L’Inter ha emezzo un comunicato per i propri tifosi in vista della gara contro il Manchester City.

Questo quanto si legge: “Un ultimo, grande, grandissimo, obiettivo. Un’altra notte per sognare, per tifare tutti insieme, per gridare il nostro interismo, sostenendo i ragazzi.

È stata una stagione nella quale i tifosi nerazzurri hanno infranto ogni record: in casa e in trasferta, sempre presenti, sempre al fianco della squadra, con calore e affetto senza paragoni. Manca ora l’ultimo passo, da fare ovviamente insieme: la finale di UEFA Champions League contro il Manchester City. L’appuntamento è per sabato 10 giugno alle ore 21:00 locali (in Turchia saranno le 22:00) allo Stadio Atatürk di Istanbul.

Il Club si trova nuovamente di fronte ad un evento straordinario, dove la richiesta di biglietti è ampiamente superiore alla disponibilità. Purtroppo, non potremo accontentare tutti i tifosi ma, ancora una volta, si cercherà di utilizzare un criterio di assegnazione che, nei limiti del possibile, premi i tifosi maggiormente affezionati al Club.

Innanzitutto è importante sapere che i biglietti della Finale potranno essere acquistati solo direttamente dal sito web della UEFA, nel quale i tifosi dovranno inserire un codice di accesso univoco che consenta l’acquisto. Questo codice verrà inviato dal Club via email e potrà essere richiesto dagli Abbonati e dai Soci Inter Club, secondo la modalità sotto descritta.

Dalle ore 17.00 di lunedì 22 maggio fino alle ore 08:00 di mercoledì 24 maggio potranno accedere sul sito Inter.it e collegarsi alla pagina dedicata alla richiesta di biglietti per la finale della UEFA Champions League:

circa 37.000 abbonati “privati” alla stagione 22-23, i quali dovranno usare il numero di tessera SiamoNoi sul quale è caricato l’abbonamento;

circa 50.000 soci Inter Club, tesserati alle ultime 3 stagioni consecutive (dal 20-21 al 22-23), i quali dovranno usare il numero di tessera Inter Club della stagione 22-23.

Foto: Instagram Inter