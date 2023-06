Finale del Mondiale Under 20: le probabili formazioni di Uruguay-Italia

Alle 23, ora italiana, ci sarà la finale del Mondiale Under 20. A La Plata, stadio Maradona, l’Italia di Carmine Nunziata sfida l’Uruguay. Prima finale a livello giovanile per gli azzurrini che vogliono coronare il sogno.

Per l’Italia stesso 11 tipo utilizzato in queste ultime uscite. Un 4-3-1-2 con Balzanzi dietro a Esposito e Ambrosino. In mediana Casadei, Prati e Giovane.

Per l’Uruguay 4-1-4-1, con Duarte terminale offensivo.

Queste le probabili formazioni: