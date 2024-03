Finale Coppa Italia Serie C: in programma questa sera il primo atto tra Padova e Catania

E’ tempo di finali in Coppa Italia Serie C. Questa sera, alle ore 20, Padova e Catania sono pronte ad affrontarsi allo stadio Euganeo nel primo degli ultimi due atti della coppa nazionale di terza serie. Il trofeo, che concederà alla vincitrice anche il pass di qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, verrà infatti assegnato al termine di due partite di andata e ritorno. La formazione di casa ha avuto la meglio sulla Lucchese in semifinale, mentre i siciliani hanno superato nel doppio confronto il Rimini, nonostante il k.o nella prima gara con i romagnoli. I veneti, alla seconda finale negli ultimi tre anni dopo quella vinta nel 2021-22 contro il Sûdtirol, puntano al terzo successo assoluto nell’albo d’oro, un più che discreto premio di consolazione vista l’impossibilità di recuperare terreno sul Mantova capolista in campionato. Per il Catania, invece, si tratterebbe di una prima volta, visto che non era mai arrivata a questo punto della competizione nella propria storia.

Foto: sito Lega Pro