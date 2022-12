Finale Argentina-Francia: Pogba e Kanté saranno presenti in tribuna. Benzema non andrà in Qatar

Come riporta Le Parisien, Karim Benzema non andrà in Qatar ad assistere alla finale tra Francia e Argentina. Il Pallone d’Oro ha declinato l’invito del Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron per presenziare alla finale del Mondiale. Saranno presenti invece gli altri infortunati Presnel Kimpembe, Paul Pogba e N’Golo Kanté così come Jean-Michel Larqué, Alain Giresse, Laure Boulleau e Benoît Cheyrou ma anche l’arbitro Stephanie Frappart, il judoka Teddy Riner e il pugile Brahim Asloum.

Foto: Instagram personale