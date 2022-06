Fimmanò (avvocato Salernitana): “Djuric al Napoli? Gli abbiamo proposto il rinnovo”

Due giorni fa vi abbiamo parlato dei sondaggi di Napoli e Fiorentina per Milan Djuric, ma l’avvocato della Salernitana Francesco Fimmanò ha così parlato del futuro del centravanti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Djuric vice Osimhen? Con Djuric abbiamo un ottimo rapporto, se vuole continuare con noi siamo molto contenti. A Djuric è stata fatta un’offerta che riteniamo congrua, se poi i calciatori vogliono fare altre esperienze è anche giusto. Contatti col Napoli? In questa fase stiamo cercando di trattare per il nuovo direttore sportivo, le scelte tecniche saranno fatte tra l’allenatore e il nuovo ds. Abbiamo una short list nella quale c’è anche l’ex Napoli Bigon. Risponde alle nostre caratteristiche, ma abbiamo oltre due mesi alla fine del mercato e non abbiamo nessuna fretta. Se son rose fioriranno“.

Foto: Twitter Serie A