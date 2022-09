FILIPPO TERRACCIANO, IL NUOVO TRENO MADE IN VERONA

Filippo Terracciano è una delle sorprese di questo inizio campionato. Mister Gabriele Cioffi crede molto nel giovane calciatore italiano, tanto che Terracciano ha già collezionato 4 presenze (256’ minuti effettivi) in questo avvio di stagione. Segno che la fiducia nei suoi confronti in casa Verona è elevata.

Alto 181 cm, è un centrocampista centrale di piede destro. Nel corso della sua giovane carriera, tuttavia, è stato impiegato anche sulla fascia destra (dove lo sta utilizzando anche Cioffi). Fa dell’atletismo e la versatilità i suoi punti di forza. Dotato di un buon piede, riesce a sfornare molti assist per il compagno. Sotto il punto di vista dei gol, invece, non è un goleador (3 gol in 65 presenze).

Filippo Terracciano nasce l’8 febbraio 2003 a Verona. Il calcio è nel suo DNA, suo padre Antonio è stato infatti un calciatore (anche del Verona) ed è attualmente Ambasciatore Giallobù. Ma Filippo ha conquistato gli scaligeri a suon di prestazioni convincenti, a partire dal settore giovanile fino ad arrivare alla Nazionale italiana Under 19. La sua potenzialità non è mai passata inosservata. Infatti, prima, ha colpito Ivan Juric poi anche Ivan Tudor, che gli ha regalato la soddisfazione dell’esordio in Serie A. Nella sfida contro l’Empoli dello scorso anno finita 1-1, Filippo ha infatti giocato una manciata di minuti.

Già nel giro della Nazionale italiana, ha esordito il 13 agosto 2021 con la maglia dell’Italia Under19 nella vittoria per 1-0 contro l’Albania. In totale, ha collezionato 7 presenze con la maglia azzurra della selezione U19.

Adesso Terraciano ha la grande chance di mettersi in mostra: Cioffi ci crede e lui sta ripagando la fiducia del mister. Verona può sognare, sulla fascia destra c’è un nuovo treno pronto a far le fortune del club.

Foto: Instagram Hellas Verona