Filippo Inzaghi sul fratello Simone: “Ha dimostrato di essere ai livelli di Guardiola, se non superiore”

È intervenuto Filippo Inzaghi ai microfoni di Sky per parlare anche della sua autobiografia: “Non ero molto propenso a scrivere questo libro, ma poi ho pensato che era il momento giusto per tracciare una linea. Ho pensato anche ai miei tifosi, che anche quest’oggi mi hanno fatto emozionare. Il Momento Giusto (il titolo del libro, ndr) ti deve sempre capitare, anche da allenatore. Se lavori con dedizione, alla fine arriva il giusto premio. Da allenatore vieni giudicato dai risultati. Gli allenatori vengono esonerati, ma non diventano brocchi. Un allenatore deve avere la società giusta, i dirigenti giusti ed i calciatori giusti e poi fare pochi danni. Ho avuto un momento in cui non sono stato bene dopo aver allenato al Milan, quella sosta mi ha fatto pensare troppo. Poi è arrivato il Venezia e da lì sono ripartito. Ci sono tanti giovani che quando smettono si trovano davanti a momenti complicati. La famiglia ti può aiutare tantissimo, poi si riparte più forte di prima” Sul rapporto con Allegri: “Nel mio libro ho voluto parlare solo di cose belle, lui sa benissimo quello che penso. Se non sono considerato nel modo giuste, per me si chiude lì il discorso. Non ne voglio parlare, forse è stato giusto anche così. Aver smesso con la maglia del Milan è stato il giusto coronamento di una carriera bella”. Su suo fratello Simone: “È stato un fuoriclasse, nessuno avrebbe saputo reagire come ha fatto lui. Le critiche sono ingiuste, in due anni ha fatto cinque finali. Lui con la sua serietà e dedizione ha dimostrato di essere ai livelli di Guardiola, se non superiore. Io sono il fratello, ne parlo bene, ma è uno dei migliori allenatori del mondo”.

foto twitter reggina