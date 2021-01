Filippo Inzaghi: “Inter favorita per lo scudetto. Non andremo a Milano solo per difenderci”

In casa Benevento conferenza stampa per Pippo Inzaghi che ha presentato la gara di sabato contro l’Inter in campionato, valida per la prima giornata di ritorno.

Queste le parole del tecnico dei sanniti: “Lukaku-Lautaro? Sarebbe banale concentrarci solo su loro due. Non possiamo pensare a due giocatori dell’Inter, hanno una rosa da Champions League e sono i favoriti per lo scudetto. Siamo consapevoli che servirà una partita perfetta, senza snaturarci e provando a rispondere colpo su colpo. Siamo convinti di poter fare la nostra bella figura anche a San Siro, ma è chiaro che Lukaku è un attaccante che fa la differenza. Insieme a Ibra è il più forte in assoluto e sposta gli equilibri”.

DePaoli: “Depaoli è un ottimo giocatore, un prospetto giovane di cui avevamo bisogno in attesa del rientro di Letizia. Può fare il quinto, il terzino ma anche la mezzala. La sua duttilità tattica è un’arma fondamentale, dovrà inserirsi nei nostri meccanismi e sono convinto che ci sarà una grossa mano”.

Quota salvezza: Il nostro obiettivo è arrivare quanto prima a 40 punti e siamo ancora molto lontani. Abbiamo 8 punti di vantaggio, ma chi è sotto di noi è intervenuto sul mercato e altre hanno un organico di altissimo livello. Io guardo in casa mia, consapevole che il girone di ritorno è tutt’altro campionato. Ringrazio anche la società che, come sempre, non si è fatta cogliere impreparata. Se avremo la fortuna di recuperare qualche giocatore infortunato da tempo potremo farcela, ci sono tutte le carte in regola per essere protagonisti”.

Su Conte: “Antonio è un grande allenatore, con lui ho un ottimo rapporto ed è stato mio compagno di stanza. Lui e mio fratello sono fonte di ispirazione per chi fa il mio lavoro, è un vincente e ha meritato tutto quello che ha costruito nella sua carriera. Sarà un peccato non vederlo in panchina”.

Come si affronta l’Inter: “Se andiamo lì esclusivamente per difenderci rischiamo di tornare a casa con una grossa delusione. Siamo assolutamente consapevoli della forza dell’avversario che, ribadisco, è favorito per la vittoria dello scudetto. La storia di questo campionato, tuttavia, insegna che siamo riusciti a mettere in difficoltà formazioni teoricamente inarrivabili. Certo, se pensiamo a Barella, Brozovic, Hakimi e tanti altri ci rendiamo conto che sembra una missione impossibile…così come lo era con la Juventus! Ho detto ai miei ragazzi di godersi un grande stadio e una serata che si prepara da sola: se pensiamo a dovere eravamo un anno e mezzo fa…”

Foto: Twitter Benevento