Filippo Inzaghi contro il VAR: “A cosa serve? Il rigore su Moreo era netto”

Nonostante il pareggio agguantato nel finale contro il Frosinone, un Filippo Inzaghi molto polemico nei confronti del VAR ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Dal campo il rigore su Moreo sembrava netto e tutti i messaggi che mi sono arrivati dicono che è uno scandalo. Al di là del rigore, non capisco il VAR a cosa serva. Sarebbe ora di chiarire le cose anche perchè poi mettiamo gli arbitri in difficoltà. Il giocatore è andato per rinviare, Moreo è andato in anticipo. Questo lo fischiano tutta la vita, poi dopo se il VAR ce lo toglie, ha un senso. Sennò non ha più senso averlo”.

FOTO: Twitter Brescia