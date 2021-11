Filippo Inzaghi: “Conta poco essere primi in classifica. Io e il Brescia in simbiosi totale”

L’allenatore del Brescia Filippo Inzaghi è attualmente primo in classifica in Serie B. L’ex attaccante del Milan ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole: “Conta pochissimo essere primi oggi, sono importanti i progressi. Sulla carta non siamo la squadra più forte. I favoriti sono Parma e Benevento. Occhio a Monza, Lecce, Pisa, Frosinone, Reggina, Cremonese. Ma noi possiamo essere competitivi e abbiamo una tifoseria da A”.

Sul rapporto con l’ambiente: “Sono soddisfatto del modo in cui mi segue la squadra. Siamo in simbiosi totale. Con Cellino ho un ottimo rapporto. Mi ha fatto sentire importante e mi fa lavorare con tranquillità. Ha inserito figure preziose in società”.

Foto: Twitter Brescia