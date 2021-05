Filippo Galli: “Orgoglioso di far parte del Parma. Mi occuperò dello sviluppo del talento”

Filippo Galli ha rilasciato una dichiarazione in sede di annuncio della sua figura all’interno del Parma: “Sono orgoglioso di entrare a far parte del Parma Calcio. Ringrazio il Presidente Kyle Krause e il Managing Director Sport Javier Ribalta per avermi voluto in questo ambizioso progetto. L’Area Metodologica, della quale sarò il Responsabile, ha come obiettivo la crescita e la connessione di tutte le figure professionali dedicate allo sviluppo del talento“.

Foto: il Napolista