Filippini in lacrime nel ricordo della madre durante il minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus

Momento di commozione prima di Livorno-Cittadella, gara valida per la 29esima giornata di Serie B. Antonio Filippini, tecnico del club toscano, si è lasciato andare alle lacrime durante il minuto di raccoglimento per le vittime del Coronavirus, prima del fischio d’inizio della sfida L’ex calciatore non ha retto l’emozione ricordando la mamma deceduta poche settimana fa proprio per le conseguenze del virus.

Foto: Twitter ufficiale Dazn