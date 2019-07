Filipe Luis saluta l’Atletico: “Ho vissuto grandi momenti”

Filipe Luis saluta l’Atletico Madrid. L’ex terzino dei madrileni, attualmente svincolato, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Ho vissuto qui grandi momenti. Per me oggi non è un giorno triste, è un giorno felice, perché ho dato tutto per questo club”. Il laterale brasiliano è stato il secondo straniero con più presenze nella storia dei colchoneros. Il suo futuro potrebbe essere al Flamengo.

Foto: Twitter Atletico Madrid