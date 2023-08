FILIP STANKOVIC, IL 2002 PRONTO A PRENDERSI L’INTER SULLE ORME DI PAPÀ DEJAN

Filip Stankovic è ormai entrato in pianta stabile nell’orbita della prima squadra dell’Inter. Infatti, in attesa che i nerazzurri prendano il sostituto di André Onana – andato al Manchester United -, Simone Inzaghi ha sempre schierato lui come portiere titolare nelle tre amichevoli disputate dalla sua squadra (contro Pergolettese, Al Nassr e PSG). Questo, quindi, dimostra la fiducia che l’allenatore dei lombardi ha nei confronti del giovane estremo difensore, che dopo due anni di prestito al Volendam è ora pronto a prendersi l’Inter sulle orma di papà Dejan. Quest’ultimo era un centrocampista, ed era anche uno dei fedelissimi di Mourinho ai tempi del Triplete. Quindi, si può dire che Filip ha preso poco e niente dal padre nello stare in campo. Stankovic padre era uno di quelli che faceva piangere i portieri con le sue sassate da fuori area, mentre il figlio si allena per sventare questo tipo di conclusioni. Anche se dal punto di vista tattico ha appreso poco dal genitore, lo stesso non si può dire per quel che riguarda il carisma: nella sua esperienza in Olanda ha mostrato di avere una capacità innata di trasmettere energia positiva a compagni e tifosi dopo ogni parata. Qualità che, ai giorni d’oggi, gli allenatori richiedono sempre di più ai loro estremi difensori. Filip è nato a Roma il 25 gennaio 2002 (il padre Dejan, a quel tempo, giocava nella Lazio) ma ha scelto la nazionalità serba. Ha un fratello maggiore (Stefan, nato nel 2000) e uno minore (Aleksandar, nato nel 2005): tutti e tre hanno iniziato a giocare a calcio nelle giovanili nerazzurre. Nel 2014 Filip entra a far parte delle giovanili dell’Inter, compiendo tutta la trafila a partire dai Giovanissimi Regionali B. Nel 2019, con l’Under 17 nerazzurra, vince campionato e Supercoppa, mentre l’anno successivo diceva alcune convocazioni dalla prima squadra allenata da Antonio Conte. Nell’estate del 2021 viene ceduto in prestito al Volendam, squadra che in quel momento militava in Eerste Divisie (ovvero la Serie B olandese) mentre ora sta nella massima serie olandese, le Eredivisie, grazie alla promozione conquistata nella stagione 2021/22, che ha visto tra i protagonisti anche il giovane portiere serbo. Nella prima stagione nei Paesi Bassi, Stankovic ha giocato 28 partite in campionato più una nella coppa nazionale. Nella seconda annata, che ha visto il suo esordio nelle Eredivisie e in cui il Volendam ha deciso di rinnovare il prestito, colleziona 33 presenze in campionato e 2 nella coppa nazionale. Al termine della stagione fa rientro all’Inter e viene definitivamente aggregato al gruppo della prima squadra assieme al fratello più piccolo, Aleksandar. Per quanto riguarda la nazionale, invece, nel 2017 ha debuttato con l’Under 16, mentre nel 2019 ha ottenuto 7 presenze con la nazionale Under 17 e una con quella dell’Under 19. Il 27 settembre dello scorso anno ha debuttato con l’Under 21 nel pareggio per 1-1 contro la Bulgaria. Ora, quindi, Filip è pronto per realizzare il suo sogno. Infatti, in un’intervista al giornale olandese De Telegraaf ha detto in maniera chiara e tonda che “Il mio sogno è diventare il portiere titolare dell’Inter e vincere almeno il 10% dei trofei che mio padre ha vinto in carriera”.

Foto: Instagram Filip Stankovic