Figuraccia Reggiana con il Cosenza. Nesta ci mette la faccia: “Prestazione non all’altezza. Chiedo scusa”

Alessandro Nesta, allenatore della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa dopo la netta disfatta degli emiliani in casa contro il Cosenza (che ha vinto 4-0 a Reggio Emilia).

Queste le sue parole: “Il risultato è pesante e la prestazione non è stata all’altezza, perciò dobbiamo capire i motivi e cosa fare. Abbiamo avuto un calo nelle ultime partite: col Cittadella si era già visto, col Lecco un po’ di più e oggi si è notato tanto. La mia lettura è che stanno tirando la carretta sempre gli stessi, perciò dobbiamo trovare tutti le energie di cui abbiamo bisogno. Non ci sono alibi ma in questo momento dobbiamo pensare a ricaricarci. Questa è una partita che non merita nessuno, né noi, né i nostri tifosi. Il Cosenza ha dimostrato di essere una squadra preparata a queste gare in cui l’intensità fa la differenza. Quando si perde, l’allenatore deve chiedere scusa. Mi era già capitato anche quando ero a Frosinone. La gente è venuta per assistere a un altro tipo di partita, perciò è colpa mia ed è giusto che mi prenda le mie responsabilità come sempre. Quest’anno ho avuto alti e bassi, ma questo è sicuramente il punto più basso. Detto questo, non voglio arrendermi e cercherò di trovare una soluzione a questa situazione. Abbiamo iniziato a buttare un po’ di palloni in avanti ma senza una logica. Poi è arrivato il secondo gol e questo ci ha ammazzato. Bisogna essere onesti: se ci sarà un confronto duro, lo si farà. Bisogna farsi un’idea della situazione e non gridare senza senso. Sappiamo tutti che abbiamo giocato male ma una soluzione va trovata”.

Foto: Instagram Nesta