Figo: “Questa Inter sta facendo un buon calcio. Thuram mi ha sorpreso per l’impatto che ha avuto”

In vista del big match di stasera tra Inter e Napoli, l’ex centrocampista deli nerazzurri Luis Figo, ospite del Matchday Programme, diffuso sui canali ufficiali della società milanese ha parlato dei suoi ricordi di quando vestiva la maglia del club meneghino, soffermandosi anche sul giocatore che lo ha stupito di più nella rosa a disposizione quest’anno del tecnico Simone Inzaghi. Queste le sue parole:

“Il momento che mi è rimasto più impresso dei miei anni all’Inter è la prima volta che ho giocato a San Siro, quando ho alzato lo sguardo e ho sentito tutti quei tifosi che ci spingevano è stato bellissimo. L’ultima partita della carriera invece credo sia il giorno più emozionante della mia intera vita calcistica: sono tante le emozioni che ho provato nelle quattro stagioni in cui ho indossato questa maglia e anche tutti i trofei conquistati sono stati importanti. Come vedo questa Inter? È una squadra gioca un buon calcio, sta facendo un anno molto positivo. Thuram mi ha sorpreso molto per il suo impatto e per quello che ha saputo dare, anche se la vera forza credo sia il gruppo e l’apporto che danno in campo tutti i giocatori della rosa”.

Foto: Instagram Figo