Figo incorona Lautaro: “È maturato, può essere l’uomo decisivo dell’Inter nell’Euroderby”

Su la gazzetta.it sono state riportate alcune dichiarazioni di Luis Figo in vista dell’Euroderby tra Inter e Milan in semifinale di Champions League: “Nel derby tutto può succedere, ne ho giocati tanti e sono stati tutti tirati e tesi come incontri. Mi aspetto due match bellissimi. All’Inter ho avuto un’esperienza fantastica e le auguro di arrivare in finale. Il giocatore decisivo per Inzaghi? Quelli che solitamente hanno la maggiore importanza come gol segnati e dunque dico Lautaro. I dettagli in Champions sono determinanti e l’argentino può essere l’uomo giusto. È maturato e ha personalità”.

Foto: Instagram Inter