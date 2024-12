Figo: “Il Real Madrid vince sempre quando conta”

Luis Figo, ex calciatore del Real Madrid, ha parlato a Canal Plus in merito ai ragazzi di Carlo Ancelotti, reduci dalla vittoria contro l’Atalanta: “Contro l’Atalanta era una partita importante, ma le Merengues vincono sempre quando devono farlo. La Champions League è la loro competizione. Nonostante le difficoltà iniziali, credo che il Real Madrid avrà delle chance fino ai momenti decisivi. È un anno difficile a causa degli Europei, perché loro hanno avuto poche vacanze e noi dobbiamo dare loro tempo”.

Vede delle somiglianze tra la sua generazione e quella di oggi?

“Non mi piace fare paragoni, perché poi qualcuno si fa sempre male. Sono generazioni diverse, le rivali sono diverse, il calcio è diverso. L’unica cosa che può sembrare è che i migliori giocatori del mondo giocano a Madrid. In quel caso sì, ma poi ognuno ha il suo stile e sono tempi diversi. Non so come lo faremmo adesso o come lo farebbero nel nostro. Devi goderti ogni generazione”.

Ronaldo continua a giocare anche alla sua età. Non si ferma.

“Ognuno saprà quando dovrà fermarsi, a seconda delle sue condizioni. Mi sono fermato a 36 e non ne potevo più. Ma Cristiano è un ragazzo eccezionale in tutto quello che fa e continuerà sempre a sorprenderci. Penso che tutti debbano pensare a quando devono ritirarsi, dicono che le seconde parti non sono mai belle ed è meglio essere consapevoli del momento che si vive. Non bisogna andare in pensione, tornare e poi andare di nuovo in pensione”.

Foto: Instagram personale