Figo attacca Fernando Santos: “Non puoi vincere il Mondiale con CR7 in panchina. La sconfitta con il Marocco è responsabilità del CT”

L’ex stella del calcio portoghese, Luis Figo, ha tuonato contro il CT lusitano, Fernando Santos, per l’eliminazione dei suoi da Qatar 2022.

Queste le sue parole: “Questa sconfitta è responsabilità dell’allenatore. Non si può pensare di vincere un Mondiale con un giocatore come Cristiano seduto in panchina. Lasciare Cristiano Ronaldo in panchina è stato un errore”.

Foto: Instagram personale