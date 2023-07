FIGC, venerdì 7 luglio riunione del Consiglio Federale

E’ fissata per le ore 10 di venerdì 7 luglio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del Presidente: informativa del segretario generale; elezione dei consiglieri della Divisione Serie B Femminile di competenza del Consiglio Federale; esame ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2023-24: provvedimenti conseguenti; esame ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione al Campionato di Serie B organizzato dalla Divisione Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023-24: provvedimenti conseguenti; modifiche regolamentari; nomine di competenza; varie ed eventuali.