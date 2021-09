FIGC, stop alle multiproprietà dal 2024-25. La nota ufficiale

La FIGC ha deciso di vietare le multiproprietà dopo il caso Salernitana degli ultimi mesi. Ecco il comunicato ufficiale:

“Stop alle multiproprietà nel mondo del calcio. Nella riunione odierna il Consiglio federale ha approvato all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un Club professionistico con l’obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell’affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l’inizio della stagione 2024/2025”, si legge nella nota della federazione.

Foto: sito FIGC