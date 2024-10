FIGC, richiesto all’IFAB di sperimentare il VAR a chiamata in Serie C

La FIGC sta cercando di ampliare la gestione del VAR con l’idea di introdurlo a chiamata, come in una sorta di Challenge per il tennis.

Come riporta la Repubblica, la Federcalcio del nostro paese avrebbe già scritto all’IFAB chiedendo di avere la possibilità di sperimentarlo nei campionati di Serie C e in quelli giovanili. In Italia infuriano le polemiche arbitrali e questo tipo di innovazione viene richiesto ormai da più parti. Ad oggi, ricorda il quotidiano, la Federazione italiana è l’unica ad aver avanzato questa proposta tra quelle in cui c’è già in uso la tecnologia.