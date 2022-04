FIGC, revocata l’affiliazione al Calcio Catania. Svincolo d’ufficio per i tesserati

Dopo il comunicato del Tribunale di Catania, con la sospensione dell’esercizio provvisorio, il Calcio Catania vede revocarsi anche l’affiliazione alla FIGC.

Come infatti si legge sul sito della Federazione, “il Presidente Federale, preso atto della dichiarazione di fallimento della società Calcio Catania S.p.A. pronunciata dal Tribunale Civile di Catania – Sezione Fallimentare in data 22 dicembre 2021, con concessione dell’esercizio provvisorio successivamente prorogato sino al 19 aprile 2022 e della cessazione dell’esercizio provvisorio della società Calcio Catania S.p.A., disposta dal medesimo Tribunale in data 9 aprile 2022 e comunicata dai Curatori in pari data ha deliberato di revocare l’affiliazione alla fallita società Calcio Catania S.p.A., con svincolo del parco tesserati”.

Foto: Logo Catania