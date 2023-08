FIGC, Mancini coordinerà anche l’Under20 e Under21. Bollini sarà il vice del CT, Barzagli nello staff azzurro

Roberto Mancini si prepara a diventare il vero e proprio factotum della Nazionale italiana, con oneri ed onori che questo comporterà. L’attuale commissario tecnico dell’Italia è stato infatti designato come coordinatore – oltre che della nazionale maggiore – anche delle selezioni Under 21 e Under 20. Il consiglio federale ha infatti approvato la proposta dell’allenatore, che in questo modo inizierà ad occuparsi della selezione dei calciatori e dell’attività tecnica anche delle due rappresentative giovanili, come riportato dall’ANSA. Al CT azzurro, inoltre, si aggiunge Andrea Barzagli che entra a far parte dello staff e Alberto Bollini che sarà il vice allenatore. Nunziata sarà alla guida dell’U21.

Foto: Instagram Mancini