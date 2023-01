FIGC, il 31 gennaio convocata la riunione del Consiglio Federale

È stata convocata per le ore 11 di martedì 31 gennaio la riunione del Consiglio Federale della Figc. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 19 dicembre e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; approvazione del budget 2023; elezione di un vicepresidente ai sensi dell’art.24, comma 7, Statuto Federale e dell’art.3, comma 7, N.O.I.F.; nomina Commissione di Vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche; modifiche regolamentari; richiesta LND designazione quarto ufficiale arbitro per le gare fase finale della Coppa Italia Eccellenza, gare spareggio-promozione Eccellenza e gare fase finale nazionale Campionato Juniores Regionale e Campionato Under 18; eventuali provvedimenti di cui all’art.20, comma 6, dello Statuto Federale su proposta della LND (Delegati Assembleari); ratifica delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali. (ANSA).

Foto: logo FIGC